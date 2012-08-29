Янукович: треба створювати рівні умови життя для всіх громадян

Президент України Віктор Янукович підкреслив, що в Україні потрібно створювати однакові умови життя для всіх громадян.

Про це заявив сьогодні на міні-брифінгу в Донецьку Президент України Віктор Янукович, кажучи про соціальні ініціативи, що реалізуються зараз у країні.

Він не став виділяти якісь першочергові соціальні ініціативи, але акцентував, що всі вони спрямовані на поліпшення якості життя українців.

«Немає в житті людини дрібниць. Якщо ви подивитеся на соціальні ініціативи – вони стосуються різних категорій наших громадян. І я не можу сказати, що для держави пріоритет, щоб хтось жив краще, а хтось потерпить. Такого не повинно бути», - сказав глава держави. При цьому він додав: «Ми зобов'язані створювати рівні умови, і ми маємо дбати про всі категорії наших громадян, що працюють у різних галузях економіки нашої держави. Тому соціальні ініціативи спрямовані на захист соціальних інтересів наших людей».

На думку В. Януковича, у нинішньої влади в країні «стоїть завдання створити робочі місця високооплачувані, щоб люди могли працювати і одержувати гідну заробітну плату, щоб утримувати сім'ї».

«Ми зобов'язані організувати цей процес. А там, де держава неспроможна цього зробити, або людина не може фізично працювати з різних причин, або зважаючи на старість, або з причини фізичних різних недоліків, ми, звичайно, маємо забезпечити соціальний захист», - пояснив Президент.

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