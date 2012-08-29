Скасування Польщею плати візи дасть змогу українцям зекономити до 4 млн євро на рік - МЗС

Скасування Польщею плати за національні довготермінові візи дасть змогу українцям зекономити до 4 млн євро на рік.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

У повідомленні нагадується, що 15 вересня 2012 р. набуває чинності Угода між Кабінетом Міністрів України та урядом Республіки Польща про скасування оплати за оформлення національних (терміном дії понад три місяці) віз.

Скасування оплати у розмірі 20 євро за національні довготермінові візи (типу «D»), яких польською стороною тільки у 2011 році було видано понад 200 тисяч, дасть змогу громадянам України заощаджувати в середньому до 4 млн євро на рік.

При цьому в Департаменті інформполітики наголосили, що «нещодавнє рішення кіпрської сторони про лібералізацію візового режиму з нашою державою, а тепер – ще однієї країни члена Євросоюзу, нашого стратегічного партнера Польщі є результатом роботи зовнішньополітичного відомства України з виконання доручення Президента України із забезпечення права наших співвітчизників на свободу пересування».