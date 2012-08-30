Комітет економічних реформ 6 вересня оцінить реалізацію соцініціатив Президента

На засіданні Комітету економічних реформ, запланованому на 6 вересня, розглядатиметься стан реалізації соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича.

Про це, як повідомляє прес-служба Президента України, сказала на брифінгу перший заступник глави Адміністрації Президента - представник Президента в Кабінеті міністрів Ірина Акімова.

За словами І.Акімової, члени Комітету проаналізують хід реалізації Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки, зокрема, його соціальних складових. Особливу увагу буде приділено вдосконаленню системи соціального забезпечення та якості надання соціальних послуг, забезпечення працездатного населення робочими місцями тощо.

«Буде підбито проміжні підсумки реформи системи охорони здоров’я, що відбувається в пілотних регіонах, - які результати вони сьогодні демонструють, з якими проблемами зіштовхнулися», - сказала перший заступник глави АПУ. Вона додала, що на засіданні Комітету також аналізуватимуться зміни в системі освіти, які мають забезпечити проактивну політику зайнятості.

«Реалізація Національного плану дій прямо пов’язана з реалізацією соціальних ініціатив Президента. З моменту їхнього проголошення було вжито низку конкретних заходів - починаючи з повернення грошей вкладникам Ощадбанку СРСР і закінчуючи розвитком проекту іпотечного кредитування для здешевлення житла. Ці питання також будуть розглядатися на Комітеті», - зауважила І.Акімова.

За її словами, під час засідання Комітету також розглядатиметься ініціатива глави держави щодо зниження цін на окремі фармакологічні препарати та питання референтних цін на ліки, яке зараз активно опрацьовується.

Окрему увагу учасники засідання приділять ініціативі Президента щодо розвитку сімейних форм виховання дітей, додала І.Акімова.