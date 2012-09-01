На шкільному святі Януковичу подякували за рекорд

Сьогодні, у День знань, у Києві Президент України Віктор Янукович взяв участь у відкритті після реконструкції спеціалізованої школи № 106 І-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням англійської мови.

Як повідомляє прес-служба Президента, В.Янукович привітав дітей, їхніх батьків і педагогів з початком нового навчального року, перерізав символічну стрічку та оглянув приміщення оновленої школи, зокрема, комп’ютерний клас, спортзал, актовий зал та один з лінгафонних кабінетів.

Голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов доповів Президенту про проведені в рамках реконструкції роботи. Президент також передав директору школи Олександру Колосенку сертифікат на сучасне комп’ютерне обладнання.

Народна артистка України Ольга Сумська, яка торік звернулася до В.Януковича з проханням посприяти у вирішенні питання щодо завершення реконструкції навчального закладу, подякувала главі держави за допомогу. «За півроку відновити школу – це абсолютний рекорд. Ми вдячні Президенту за його чуйність, доброту, за його небайдужість», - сказала актриса.

Зі свого боку В.Янукович подякував О.Сумській за те, що вона вклала в цю школу «частину своєї душі, серця, любові до дітей». «Я хотів би привітати всіх із тим, що ми сьогодні разом спроможні будувати такі навчальні заклади, а це означає - наше спільне майбутнє», - сказав він.

Вчителька початкових класів школи № 106 Леся Мантула розповіла, що цього року в оновлену школу прийшло втричі більше першокласників, ніж у попередні роки. Вона додала, що діти з нетерпінням чекали початку навчального року, щоб навчатися в сучасних, добре обладнаних кабінетах.

*** У червні 2011 року під час засідання Громадської гуманітарної ради до Президента звернулася О.Сумська з проханням вирішити питання щодо реконструкції столичної школи № 106. Президент на засіданні доручив міністру освіти і науки Дмитру Табачнику вирішити питання із завершенням ремонту закладу.

Школа розрахована на 600 учнів, має сучасний актовий зал і два спортзали. Обладнано комп’ютеризовану бібліотеку з читальним залом та чотири комп’ютерні кабінети. Також передбачено приміщення для шахової і тенісної студій.