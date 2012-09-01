Влада виконає свій обов’язок перед педагогами, запевняє Янукович

Президент України Віктор Янукович наголошує на важливості забезпечення належного соціального захисту працівників освітньої сфери.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це глава держави сказав у виступі на відкритті реконструйованої спеціалізованої школи № 106 Києва.

«Ми зобов’язані і будемо все робити для того, щоб наші освітяни були соціально захищені, щоб з року в рік збільшувалася заробітна плата. І цей рік - не виняток», - сказав В.Янукович.

Влада виконає свій обов’язок перед працівниками освітньої сфери, наголосив Президент.