"В даний час створення диктатури в Україні знаходиться на активній стадії" - Тимошенко

Екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко заявляє, що режим Віктора Януковича має намір фальсифікувати результати виборів до парламенту для остаточного встановлення диктатури в Україні.

Про це йдеться в коментарі Ю.Тимошенко, переданному УНІАН її прес-службою.

«В даний час створення диктатури в Україні знаходиться на активній стадії, і цей єдиний свій «творчий проект» Янукович завершить на парламентських виборах у жовтні цього року. Якщо він досягне успіху в своїх планах фальсифікувати вибори, президент і його політичні поплічники створять конституційну більшість, і таким чином буде забитий останній цвях у труну української демократії на десятиліття вперед», - наголосила Ю.Тимошенко.

У той же час, екс-прем'єр не виключає виникнення в Україні масштабних акцій протесту проти фальсифікації результатів виборів до Верховної Ради України.

«Це може закінчитися новою революцією, але далеко не так мирно, як це було в 2004 році. Ось чому Україна потребує допомоги демократичного світу зараз, коли ще існує шанс повернути Україну в європейську сім'ю з європейськими цінностями. Зараз, а не після виборів, коли буде вже занадто пізно», - вважає вона.

Ю.Тимошенко також заявляє, що не підтримує введення санкцій проти української держави і громадян України. На її думку, міжнародне співтовариство повинне «політично і морально ізолювати режим Януковича».

«Як може бути країна покарана двічі? Усередині - диктатурою, а зовні - санкціями? Однак демократичний світ повинен переглянути свої відносини з диктаторами», - вважає Ю.Тимошенко.

Вона переконана, що великі держави не повинні задовольнятися успіхами економіки, вони також повинні забезпечити дотримання їх цінностей - свободи, справедливості, демократії та мирного життя для людей.

«Найбільше я боюся апатії. Ми готові боротися за нашу свободу, але нам потрібна моральна підтримка з боку Європи», - заявила Ю.Тимошенко.

Екс-прем'єр наголосила, що Україна є важливою економічною ланкою для Європи.

«Україна географічно пов'язує Європейський Союз і Євразію. Наша країна - це змішання католицизму і православ'я. А ще - демократія, заснована Помаранчевою революцією, яка повинна бути прикладом для інших пострадянських держав. Якщо Захід дозволить режиму Януковича зруйнувати нашу демократію, цей приклад буде загублений, а на європейських кордонах буде завершено формування авторитарного конгломерату», - вважає вона.

«Після вступу Януковича на посаду президента, у нього був неймовірний другий шанс виправити свої помилки, які він зробив до Помаранчевої революції, і стати поважаним лідером, який просуває Україну до членства в Євросоюзі. Замість цього він втратив все, що міг втратити політик: повагу і довіру. Навіть якщо він фальсифікує результати парламентських виборів у жовтні і отримає більшість, він, в кінцевому рахунку, програє», - переконана Ю.Тимошенко.