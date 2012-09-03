Росспівробітництво: в Україні понад 80 законів "підривають позиції російської мови"

Москва. У Федеральному агентстві у справах Співдружності Незалежних Держав, співвітчизників, що проживають за кордоном, і з міжнародної гуманітарної співпраці (Росспівробітництво) заявляють, що в Україні прийнято більше 80 документів, які підривають позиції російської мови.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив керівник представництва Росспівробітництва в Україні Костянтин Воробйов на нараді керівників представництв і представників Росспівробітництва в Москві.

«За останні роки в Україні було прийнято понад 80 актів, які так чи інакше суперечать Конституції України і тим самим підривають позиції російської мови і відповідно ущемляють права російських співвітчизників», - сказав К.Воробйов.

За його словами, питання російської мови в Україні з політичної проблеми перетворилося на ідеологічну.

«Нещодавно прийнятий закон про державну мовну політику судячи з тих лютих нападків, яким він піддається, націмовірніше, натрапить на дуже серйозні перешкоди з погляду його застосування», - вважає він.

При цьому К.Воробйов заявив, що з тих даних, що є в нього, не менше 70% громадян України у побуті і на роботі використовують здебільшого російську мову.

За його словами, Росія має істотно збільшити підтримку російської мови в Україні.

Він підкреслив, що гуманітарна співпраця з Україною є одним з пріоритетів Росспівробітництва.

За його словами, з Україною треба вчитися вибудовувати принципово нові відносини.

«Тут у старому СНД існує основа для застосування тієї «м'якої сили». На мій погляд, такою основою є організації російських співвітчизників. Наші співвітчизники в Україні втратили Батьківщину не за своїм бажанням, а через геополітичні процеси, що склалися», - сказав К.Воробйов. За його словами, не треба забувати про роль російських співвітчизників в Україні в інтеграційних процесах, насамперед формування єдиного ринку праці.

К.Воробйов відзначив ефективну роботу Всеукраїнської координаційної ради російських співвітчизників, «яка успішно відстоює свої права на російську мову».

За його словами, ця організація має стати впливовою політичною силою в масштабах усієї країни.