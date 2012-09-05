Грецькі лікарі бастують проти скорочення зарплат

Лікарі державних лікарень Греції проводять страйк проти скорочення заробітної плати на 8%.

Працівники лікувальних установ по всій країні припинять надавати медичну допомогу з 11 години ранку до завершення робочого дня, повідомляє РІА «Новости».

Одночасно профоб’єднання лікарів проведуть акцію протесту в центрі Афін біля будівлі Міністерства фінансів.

Уряд Греції підготував пакет заходів жорсткої економії більш ніж 11,5 млрд євро, зокрема скорочення зарплат і пенсій. Зменшення держвитрат - одна з вимог "трійки" міжнародних кредиторів країни (Єврокомісія, ЄЦБ і МВФ), котра має в середині жовтня схвалити виділення Греції чергового траншу кредиту на 31 млрд євро.