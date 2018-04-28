Українців «перерахують» по SIM-картах
В Україні хочуть ввести заборону на продаж SIM-карт без ідентифікації користувача. Оператори вважають, що це ускладнить використання мобільного зв'язку, негативно позначиться на ринку і створить умови для функціонування тіньового обороту SIM-карт. А влада впевнена, що нововведення допоможе покращити показники роботи силовикам
Кабінет Міністрів вирішив підсилити ідентифікацію українців. Мабуть, «паспортизації» обмінних валютних операцій та закону про захист персональних даних для влади недостатньо. Тепер співвітчизників ще раз «перерахують» завдяки телекомунікаційним послугам. Найбільш поширена з них у цій сфері - передплачена. Та ось, набувати без укладення договору SIM-карту зроблять неможливим. Це передбачено змінами до закону про телекомунікації, розробленими Держспецзв'язку на виконання рішення уряду (від 11 квітня 2012 року).
В аналітичній записці Держспецзв'язку зазначається, що впровадження такої процедури дасть можливість споживачам отримувати відповідні телекомунікаційні послуги згідно з договором, а правоохоронним органам - ідентифікувати споживачів при проведенні заходів щодо запобігання правопорушенням та їх розкриттю, а також «ефективніше виконувати обов'язки із захисту життя, здоров'я, прав і свобод громадян, власності, природного середовища, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань з використанням телекомунікаційної складової».
Якщо врахувати, згідно з даними операторів, що основна кількість абонентів мобільного зв'язку припадає на передплачену послугу (приблизно 85-90%) - купівля SIM-карти без укладення договорів або без ідентифікації покупця, то обсяг тих, хто вимагає «підрахунку», величезний. Сукупна абонентська база операторів мобільного зв'язку вже становить 55,4 млн абонентів (активованих SIM-карт).
Окрім того, в Україні без укладення договору надається ще низка телекомунікаційних послуг, зокрема IP-телефонія і доступ до Інтернет. До речі, знаючи власника «паспортизованого» мобільного, міліція може спокійно вирахувати його електронну пошту і акаунт в соцмережі. Навіть не знаю, як допоможе нововведення боротися зі злочинністю (читати - «взяти на приціл»), а ось його принцип видається утопічним.
У прес-службі компанії «Астеліт» не вважають, що «персоналізація SIM-карт позитивно вплине на рівень продажів операторів, оскільки таке нововведення суттєво ускладнить існуючу на ринку практику взаємовідносин операторів і дилерів».
Наразі, за даними компанії, близько 90% абонентів надають перевагу формі обслуговування без підписання контракту (при купівлі SIM-карт передплачених послуг мобільного зв'язку) через простоту і доступність підключення. Тому, на думку «Астеліту», введення персоналізації SIM-карт, насамперед, «негативно позначиться на каналах дистрибуції і продажів». «Ми не раз висловлювали свою думку з приводу ризиків введення подібного правила», - наголошують в компанії.
У компанії «МТС Україна» підкреслюють, що плановане нововведення може вплинути на вартість пакетів передплаченого мобільного зв'язку. «Таке нововведення навряд чи вплине на абонентську базу в цілому, тому що вже практично у всіх жителів України є мобільні телефони», а деякі користуються послугами декількох операторів, зазначають в компанії.
На думку оператора, такі дії влади можуть вплинути на перехід людей від оператора до оператора. Адже якщо сьогодні на будь-якій вуличній розкладці в місті або в сільському магазині можна купити пакет передплаченого зв'язку будь-якого оператора, то при їхньому продажу з паспортом абонентам буде складніше. При цьому продавцям доведеться копіювати документ, укладати договір, тобто, робити це вже будуть в спеціалізованих магазинах, яких по всій Україні всього кілька сотень.
«Якщо операторам доведеться будувати нові мережі розповсюдження, то це може вплинути на вартість тих же пакетів передплаченого зв'язку», - пояснюють у компанії.
Що стосується тих абонентів, які вже придбали пакети передплаченого зв'язку, то відповідно до загальноприйнятих норм права, як вважають в «МТС Україна», вони не повинні будуть прив'язувати свій номер до паспорта, адже закон зворотної сили не має. «Однак, як це буде реалізовано в Україн,і поки невідомо», - сказали в «МТС Україна».
У компанії «Київстар» і зовсім заявили, що введення тільки договірних відносин при придбанні SIM-карт для мобільних телефонів ускладнить в цілому використання мобільного зв'язку в Україні.
У компанії вважають, що даний законопроект у тому вигляді, в якому оператори могли з ним ознайомитися, по суті, дублює норми чинних Правил надання телекомунікаційних послуг. Адже договори з абонентами повсюдно укладають і тепер. При цьому у всіх існуючих актах законодавства прописаний механізм укладення договору, в тому числі і усного (публічного договору/оферти). Як тільки абонент активує свою SIM-карту, договір з ним вважається укладеним.
Якщо ж говорити про впровадження механізму продажу SIM-карт за паспортами, то дана ініціатива, на думку «Київстару», «не відповідає сучасним умовам розвитку ринку мобільного зв'язку». У компанії також вважають, що стосовно існуючих абонентів закон не має зворотної сили. «Це законна система та практика, на підставі якої і розвивався ринок мобільного зв'язку в Україні», - підкреслюють в «Київстарі».
Зміна ж такої системи на обов'язкове укладення письмових договорів з новими абонентами, вважають в «Київстарі», «ускладнить використання мобільного зв'язку, негативно позначиться на ринку і створить умови для функціонування тіньового обороту SIM-карт». «Київстар» пропонує прибрати із законопроекту норми, які дублюють вже існуючі положення чинних актів законодавства. «В цілому ми вважаємо даний проект несвоєчасним і дуже «сирим», - сказали в компанії.
З чим повністю можна погодитися з «Київстаром», так це з тим, що новація може спровокувати відхід SIM-карт на «сірий» ринок. Причому світова практика такий перерозподіл підтверджує. Подібне відбувається в Росії, яка запровадила ідентифікацію «мобільних адрес» в січні 2012 року. Можна, звичайно, запобігти «тіньовим намірам», як це зроблено в Китаї. Там введено «серйозну» кримінальну відповідальність за порушення подібного закону.
Може бути, у зв'язку з глобалізацією ідентифікація SIM-карт цілком має право на життя. Але тільки насторожує один з пунктів проекту закону: ідентифікувати споживачів при проведенні заходів щодо запобігання правопорушенням та їх розкриттю». Дуже нагадує радянські часи, яким було притаманне тотальне стеження за громадянами - а раптом щось затівають? Та й взагалі мені не дуже подобається «Цифризація». Залишилося виколоти на руці свій номер, щоб силовики «не парилися».
Олена Бистрицька (УНІАН)