Грецькі поліцейські в Афінах протестують проти зниження зарплати

Грецькі поліцейські заблокували ворота школи поліції в Афінах на знак протесту проти зниження зарплати й не дозволяють своїм колегам виїхати до Салонік для охорони порядку на всесвітньо відомій міжнародній виставці.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на грецькі ЗМІ, в акції беруть участь близько 50 вартових порядку - членів профспілки поліцейських.

Грецький телеканал "СКАЙ" повідомив, що керівництво школи намагається відкрити другі ворота, але протестувальники заявляють, що не випустять автобуси з території навчального закладу. За їхніми словами, у разі зниження зарплати в рамках програми скорочення державних витрат, їхнє важке матеріальне становище буде ще гіршим.

"Поліцейські відчувають себе обдуреними. Ми не можемо продовжувати службу в таких умовах", - заявив журналістам керівник асоціації службовців поліції Христос Фотопулос.

Співробітники правоохоронних органів вимагають від прем'єр-міністра країни Антоніса Самараса виконання передвиборних обіцянок.

У другій половині дня представники профоб’єнань поліції всієї країни зберуться на стадіоні Каллімармаро в Афінах.