З вересня в Україні підвищено пенсії військовослужбовцям

Із вересня в Україні підвищено пенсії військовослужбовців, повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Згідно з урядовою постановою №355 від 23 квітня 2012 року «Про збільшення розмірів пенсій, призначених згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби, та деяких інших осіб», із 1 липня 2012 року «військові» пенсії підвищено на 11%, а з 1 вересня - до 23%.

ПФУ повідомляє, що перерахунок пенсій проведено для понад 504 тис. осіб.

У результаті перерахунку середній розмір пенсій військовослужбовців становив 2,227 тис. грн на місяць.

Нагадаємо, згідно з урядовою постановою №355 від 23 квітня 2012 року, з 1 січня 2013 року розмір пенсій військовослужбовців буде збільшено на 35%, порівняно з 1 червня 2012 р.

Як повідомляв УНІАН, у червні ц.р. Кабінет Міністрів зареєстрував у парламенті законопроект "Про внесення змін до статті 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби, та деяких інших осіб”, яким право на додатковий перерахунок «військових» пенсій надається уряду.

На сьогоднішній день перерахунок пенсій здійснюється відповідно до статті 63 Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби, та деяких інших осіб”, якою визначено, що перерахунок раніше призначених пенсій проводиться в разі ухвалення рішення Кабінетом Міністрів про зміну хоча б одного з видів грошового забезпечення або у зв'язку з введенням нового щомісячного додаткового виду грошового забезпечення.