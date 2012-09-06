Кабмін у 2013 році планує збільшити розмір виплат дітям війни - Тігіпко

У 2013 році уряд планує збільшення розміру виплат дітям війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко.

При цьому він не уточнив, до якого рівня буде збільшено виплати.

«У нас сьогодні людей, які відносяться до категорії «діти війни», 4,3 млн осіб. Вони сьогодні отримують 7% від прожиткового мінімуму людей, які не працюють. Сьогодні цей мінімум 844 грн. 7% - це близько 60 гривень. Я сьогодні вийшов із пропозицією, щоб цей відсоток збільшити. Наскільки ми збільшимо – вирішить бюджет 2013 року. Але ми обов'язково цю цифру збільшимо», - сказав С.Тігіпко.