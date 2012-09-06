Янукович вимагає завершити реформування системи швидкої медичної допомоги цього року

Реформування системи швидкої медичної допомоги має завершитися вже в поточному році, заявив Президент України Віктор Янукович на засіданні Комітету з економічних реформ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Президент додав, що для якісної роботи швидкої допомоги необхідно, в тому числі, розбудувати дороги місцевого значення.

«Ми закупили в цьому році 286 сучасних «швидких допомог», які відповідають всім стандартам. Але їх, безумовно, потрібно набагато більше», - зазначив В.Янукович.

Крім того, Президент наголосив, що ефективне реформування системи охорони здоров’я є одним із пріоритетів влади - бюджетне фінансування на цю мету має бути стовідсотковим. «Бюджетні кошти, передбачені на реформування системи охорони здоров’я, повинні виділятися в повному обсязі. Тоді ми будемо досягати мети», - сказав він.

В.Янукович звернув увагу на необхідність завершення у 2014 році будівництва мережі перинатальних центрів по Україні. «Перинатальні центри повинні бути в усіх регіонах», - підкреслив він.

Важливим питанням у контексті медичної реформи Президент назвав підвищення рівня заробітної плати медикам. Реформування галузі також виявило серйозний дефіцит лікарських кадрів у первинній ланці системи надання меддопомоги, констатував він. «Необхідно створювати мотивації. Коли будуть житло і гідна заробітна плата - люди підуть працювати», - сказав В.Янукович.

Окрему увагу уряд, на переконання Президента, має приділити питанню якості та доступності ліків. Він нагадав, що ця проблема вже розглядалася на засіданні РНБО, також прийнято низку урядових рішень, законів, метою яких є покращення якості та оптимізація цінової політики на ринку медикаментів.

Особливу увагу В.Янукович звернув на інформаційне висвітлення процесу медичної реформи, забезпечення її підтримки в суспільстві. Він додав, що коментувати хід реформування системи охорони здоров’я мають не політики, а фахівці-медики.