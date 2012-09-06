Янукович вимагає виконання Національного плану дій із впровадження реформ - Акімова

Президент України Віктор Янукович під час засідання Комітету з економічних реформ поставив завдання стовідсотково виконати Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки, зокрема щодо його соціальних складових.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це на брифінгу повідомила перший заступник глави Адміністрації Президента - представник Президента у Кабінеті міністрів Ірина Акімова.

Станом на 1 вересня, зазначила І.Акімова, Національний план у частині соціальних ініціатив виконаний майже на 85%.

«Президентом були поставлені завдання довести ступінь виконання завдань Національного плану до кінця року до 100%», - сказала вона, додавши, що наприкінці року буде заслухано відповідний звіт.

За словами І.Акімової, учасники сьогоднішнього засідання обговорили низку проблемних питань, зокрема щодо темпів розгортання програми іпотеки, покращення роботи з введення у дію законів про зайнятість, про екстрену допомогу, питання, пов’язані з ефективністю роботи регіональних комітетів з економічних реформ.

До держбюджету-2013, за словами І.Акімової, буде закладено фінансування, необхідне для продовження реалізації соціальних ініціатив.

«Бюджет 2012 року можна назвати бюджетом реформ - тобто всі ініціативи, розпочаті у цьому році – це не «компанійщина», вони не закінчуються у грудні, а будуть продовжуватися», - наголосила І.Акімова.

Вона також сказала, що соціальні ініціативи будуть реалізовуватися за кошти державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок державно-приватного партнерства.