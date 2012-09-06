ВР перегляне підхід до визначення пропорцій розподілу єдиного соцвнеску

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону “Про внесення змін до статті 8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” щодо сплати єдиного внеску.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 259 народних депутатів з 330 зареєстрованих в сесійній залі.

У законопроекті пропонується шляхом внесення змін до статті 8 Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” переглянути підхід до визначення пропорцій розподілу єдиного соціального внеску за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування. Зокрема, шляхом внесення змін до частини п’ятнадцятої зазначеної статті запропоновано відмінити розподіл єдиного соціального внеску за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до класів професійного ризику виробництв з урахуванням видів їх економічної діяльності, а також переглянути ставки відрахувань з визначеної законом бази нарахування для бюджетних установ, підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди, для найманих працівників, військовослужбовців, державних службовців та ін. Передбачається встановлення наступних пропорцій розподілу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи) - 85,53 відсотка; на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - 5,09 відсотка; на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, - 3,64 відсотка; на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, - 5,74 відсотка.

У змінах до частини вісімнадцятої статті 8 передбачається розподіляти суму єдиного внеску у розмірі 34,7 відсотка, що встановлена для військових частин та органів, які виплачують грошове забезпечення військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, а також суму єдиного внеску у розмірі 2,6 відсотка грошового забезпечення для військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу у таких пропорціях: на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття – 5,63 відсотка; на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи) - 94,37 відсотка.

Крім цього, частину двадцять восьму цієї статті пропонується доповнити абзацом, яким передбачити, що розрахунок розподілу єдиного внеску за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування проводиться на підставі звітності про нарахування єдиного внеску за результатами попереднього року.