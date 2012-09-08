Азаров обіцяє вирішити всі соціальні питання ветеранів війни

Прем'єр-міністр України Микола Азаров пообіцяв, що в країні будуть вирішені всі соціальні питання ветеранів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомляє прес-служба Донецької обласної державної адміністрації, про це він сказав вчора під час урочистого мітингу з нагоди 69-ї річниці визволення Донбасу від фашистських загарбників в меморіальному комплексі «Савур-Могила» в Шахтарському районі.

«Президент і уряд приділяли і будуть приділяти серйозну увагу для того, щоб всі соціальні питання, які турбують наших ветеранів, були вирішені», - запевнив М.Азаров.

Разом з тим глава уряду звернувся до молоді, яка була присутня на урочистостях, з проханням пам'ятати про той великий подвиг, який здійснили ветерани, які перемогли фашизм. «Бережіть пам'ять про величний подвиг, передайте її вашим дітям і онукам», - сказав прем'єр-міністр.

Перебуваючи в меморіальному комплексі «Савур-Могила», М. Азаров взяв участь у пам'ятному молебні та поклав квіти на честь полеглих у боях часів Великої Вітчизняної війни до Вічного вогню.

В урочистостях взяли участь ветерани, студенти, школярі та інші представники громадськості.