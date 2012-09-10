Київщина очолила п’ятірку областей-лідерів за соціально-економічним розвитком

За підсумками першого півріччя 2012 року Київська область очолила п’ятірку областей-лідерів за показниками соціально-економічного розвитку, закріпивши таким чином раніше займану позицію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської облдержадміністрації, такі данні наведено у звіті Держкомстату України.

За підсумками узагальнюючої рейтингової оцінки найвищих показників Київська область досягла у сфері «Інвестиційна діяльність», «Населення та ринок праці», «Житлово-комунальне господарство», «Захист прав дітей» і «Державні фінанси».

Як зазначили у прес-службі КОДА, за данними Держкомстату, Дніпропетровська область посіла друге місце, Полтавська область - третє, Крим – четверте, Тернопільська область – п’яте місце.

Коментуючи рейтинг, голова КОДА Анатолій Присяжнюк зазначив, що оприлюднені результати – наочне підтвердження гарної динаміки, яку демонструє Київщина, зокрема, у нарощуванні обсягу капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу при будівництві нових підприємств, темпах створення нових робочих місць, введенні в експлуатацію житла.