Тігіпко обіцяє створити 6 млн робочих місць до 2020 року

Кабінет Міністрів України розробить програму зі створення 6 млн робочих місць до 2020 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у вівторок під час конференції заявив віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко.

«На сьогодні ми говоримо про створення до 2020 року через легалізацію, через створення умов 6 млн додаткових робочих місць - для нас це необхідне завдання», - сказав С.Тігіпко.

За його словами, сьогодні близько 3 млн українців працюють за кордоном. Також, за даними Міжнародної організації праці, близько 4 млн громадян працюють в Україні нелегально.

С.Тігіпко зазначив, що в першу чергу програма створення робочих місць має передбачати покращення інвестиційного клімату.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Комітету з економічних реформ 6 вересня Президент України Віктор Янукович закликав керівництво регіонів країни разом із урядом підсилити роботу з перекваліфікації кадрів і боротьбі з безробіттям.

За останніми оприлюдненими даними Державної служби статистики, рівень безробіття населення віком 15-70 років, визначений за методологією Міжнародної організації праці (МОП), знизився з 8,7% у I кварталі 2011 року до 8,4% економічно активного населення в I кварталі 2012 року.