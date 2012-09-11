«Укргазбанк» ініціював створення «Банку добрих справ»

11 вересня 2012 року під час круглого столу «Відповідальність банків і прозоре благодійництво фондів» було оголошено про початок проекту «Банк добрих справ», ініційованого АБ «Укргазбанк» у партнерстві з Фундацією імені князів-благодійників Острозьких та Асоціацією платників податків України. Проект допоможе рятувати життя та здоров’я людей із малозабезпечених родин, які не можуть самостійно зібрати необхідні кошти на операцію чи лікування.

На заході було підписано «Меморандум про партнерство заради порятунку життя людей» між АБ «Укргазбанк», благодійними фондами, Асоціацією платників податків України та ЗМІ.

У ході круглого столу було порушено низку актуальних для малозабезпечених сімей і держави проблем, пов’язаних зі збором пожертв для порятунку життя чи здоров’я члена родини. Наразі держава неспроможна забезпечити фінансову допомогу для термінових хірургічних операцій, реабілітацію хворих та надати допомогу сім’ям, в яких є тяжко хворі люди. Відтак ці сім’ї (здебільшого незабезпечені) вимушено продають все майно і змушені збирати пожертви на відкриті банківські рахунки. Оскільки більшість населення не обізнана із законними нормами збору благодійних коштів, це призводить до конфліктів з податковими органами.

Так, наприклад, у м. Івано-Франківськ журналісти через свої публікації допомагали збирати до 300 000 євро (понад 3 млн грн) для родини, в якій хлопчик потребував негайної операції. Коли частину коштів було зібрано, виникло питання: чи підлягають оподаткуванню зібрані пожертви, що терміново перераховувалися за кордон з рахунку одного із батьків? Чи будуть санкції за несплату чи несвоєчасну сплату податків з доходу фізичної особи, штрафи і пеня? На жаль, хлопчик помер.

Але на цьому історія не завершилася. Бо, згідно із законодавством, приватні рахунки не є благодійними. Публікації про збір пожертв на приватний рахунок у ЗМІ можуть вводити в оману громадян. До того ж, надходження на приватні рахунки підлягають оподаткуванню. У разі несплати податків державна податкова система вимагає сплатити штрафи, суму заборгованого податку та пеню за кожен день простроченої сплати податку.

У ході круглого столу учасники дійшли висновку, що єдиним дієвим шляхом зібрати термінову фінансову допомогу є співпраця з благодійними фондами.

Саме благодійні фонди можуть підказати вихід із таких тяжких ситуацій. За ініціативою АБ «Укргазбанк» було розпочато інформаційно-просвітницьку кампанію, яка роз’яснить українському населенню, як правильно користуватися благодійними рахунками, які ризики та можливі негативні наслідки може мати самостійне відкриття та користування ними. «Укргазбанк» у партнерстві з Фундацією імені князів-благодійників Острозьких починає активну роботу з регіональними громадами для збору коштів на цільові потреби та ініціює реалізацію довгострокової соціальної програми. Збір коштів націлений на порятунок життя людини та на лікування осіб із малозабезпечених сімей.

«Сьогодні ми хочемо розпочати, на нашу думку, добру та вкрай необхідну справу. Справу, яка стосується соціальної відповідальності банків перед суспільством. Я кажу про цілком конкретні речі – як банки можуть допомогти полегшити і навіть врятувати людські життя. Банківські установи часто підкреслюють, що вони застосовують індивідуальний підхід до кожного клієнта. Люди, які звертаються з проханням відкрити «благодійний рахунок» для збору пожертв на порятунок члена родини, напевне, розповідають і про ситуацію, і про обставини, що привели їх до банку, однак, пригнічені бідою, рідко думають про правильність саме такого способу збирання необхідних коштів», - наголосив голова правління АБ «Укргазбанк» Сергій Мамедов.

За його словами, «банківський працівник у суцільному потоці клієнтів може просто не почути таку людину. Як наслідок, нерідко ті люди, які відкривають розрахунковий чи картковий рахунок, щоб збирати гроші на лікування рідних та близьких, переконані, що цей рахунок придатний для збору пожертв, що він є благодійним та навіть не підозрюють, що отримані на такий рахунок кошти підлягають оподаткуванню. Тоді як, наприклад, банку, до якого звернувся клієнт з необхідністю відкриття такого рахунку, нічого не варто порадити цим людям звернутися до благодійної організації, яка також може бути клієнтом банку і здатна надати більш кваліфіковану допомогу у питанні збору пожертв на доброчинність. Благодійництво має бути цивілізованим».

Дана ініціатива спонукатиме інші банки приділяти цій проблемі належну увагу, проявити більшу відповідальність у питанні псевдоблагодійних рахунків фізичних осіб, розвивати співпрацю із благодійними фондами як гарантами легальних методів залучення коштів, що проходять через банківські рахунки.