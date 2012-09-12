На обіцянки Президента пенсіонером у бюджеті-2013 виділять 23 млрд грн

У державному бюджеті України 2013 рік буде передбачено 23 млрд грн на перерахунок пенсій громадянам, які вийшли на пенсію до 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Кабінету міністрів повідомив прем'єр-міністр Микола Азаров.

"На виконання соціальних ініціатив Президента України у сфері пенсійного забезпечення додатково передбачено понад 23 млрд грн. Уряд забезпечить, зокрема, перерахунок пенсій громадянам, які вийшли на пенсію до 2008 року, підвищення доплати до пенсій для членів сімей померлих інвалідів війни, підвищення доплати до пенсій для учасників війни, осучаснення так званих «регресних» пенсій інвалідам на виробництві", - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що у 2013 році продовжуватиметься підвищення пенсій військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу, які залишили службу. За словами глави уряду, поточного року виплати для цих категорій громадян підвищено в середньому на 20%.

"А з 1 січня 2013 року пенсії військовослужбовців у середньому будуть підвищені ще на 10,5%. У проекті бюджету на це передбачено 6 млрд грн", - зазначив М.Азаров.

Крім того, у проекті держбюджету на наступний рік понад 1,2 млрд грн буде виділено територіальним громадам (містам і селам України) на придбання медичного автотранспорту та обладнання для комунальних закладів охорони здоров’я, 323 млн грн – на забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення швидкої медичної допомоги, 200 млн грн – на забезпечення закладів охорони здоров’я витратними матеріалами, а також препаратами для анестезії тощо.

При цьому М.Азаров наголосив, що уряд також виділяє кошти на виведення вітчизняної медицини на якісно новий рівень, на створення лікувально-діагностичних центрів з новітнім обладнанням.

Нагадаємо, Президент України Віктор Янукович доручив Кабінету міністрів включити всі програми з реалізації соціальних ініціатив у проект державного бюджету на 2013 рік.

Довідка УНІАН. На початку березня 2012 року В.Янукович виступив з новими соціальними ініціативами.

Зокрема, глава держави запропонував почати компенсацію вкладів Ощадбанку СРСР, запустити програму будівництва доступного житла, запровадити референтні ціни на ліки і підвищити пенсії для низки категорій громадян, зокрема, для пенсіонерів, які вийшли на пенсії до 2008 року (це стосується близько 9 млн. громадян), поетапний перерахунок страхових виплат шахтарям-інвалідам, поетапне збільшення допомоги для сімей з дітьми тощо.

У середині квітня Верховна Рада за ініціативою уряду внесла зміни до держбюджету на 2012 рік, збільшивши доходи на 33,3 млрд грн - до 366,167 млрд грн.

Витрати держбюджету буде збільшено на таку ж суму - до 391,356 млрд грн.

Крім того, зміни до бюджету збільшували фінансування Міністерства соціальної політики у 2012 році на 7,4 млрд грн - до 70,1 млрд грн.

Основна частина цих коштів (6,96 млрд грн) призначалася Пенсійному фонду на виплати пенсій і надбавок.