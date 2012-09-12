У 2013 році продовжать виплати вкладникам Ощадбанку СРСР

Кабінет міністрів України має намір продовжити у 2013 році компенсаційні виплати вкладникам Ощадбанку СРСР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністрів фінансів України Юрій Колобов на прес-конференції у середу.

Наступного року на ці цілі, за словами міністра, заплановано 8 млрд грн, порівняно із 6 млрд грн у поточному році. Сума виплати збережеться на рівні 1 тис. грн одному вкладникові.

Нагадаємо, з 1 червня 2012 року в рамках реалізації соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича почалися виплати вкладникам радянського Ощадбанку у відділеннях «Ощадбанку». Вклади будуть відшкодовані близько 6 млн громадян, які не встигли одержати компенсацію в 2008 році. Для отримання компенсації громадяни повинні перереєструватися у відділеннях «Ощадбанку».

За інформацією АТ «Ощадбанк», у системі «Реєстр вкладників заощаджень громадян» на початок 2012 року внесені дані про знецінені заощадження понад 11,8 мільйона громадян України, з яких лише близько 6,16 мільйона осіб одержали компенсацію в межах 1000 грн.