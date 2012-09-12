Азаров обіцяє збільшити допомогу при народженні дитини

Наступного року розмір допомоги при народженні дитини буде збільшено майже на 9%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр України Микола Азаров, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Майже на 9% збільшиться допомога при народженні дитини», - сказав М.Азаров.

Він пояснив, що при народженні першої дитини батькам виплачуватиметься допомога у розмірі 29,8 тис грн (збільшено у порівнянні з існуючим показником на 2,4 тис грн), на другу дитину – 59,7 тис грн (збільшено на 4,8 тис грн), на третю і наступну дитину – 119,4 тис грн (збільшено на 9,5 тис грн).

Також М.Азаров зазначив, що майже на 100 грн - до 1194 – буде збільшено максимальний розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Крім того, розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, в середньому протягом 2013 року підвищиться, залежно від віку дитини, до 1 тис 989 грн (збільшено на 158 грн) та 2 тис 539 грн (на 257 грн).