«Ощадбанк» продовжить реєстрацію вкладників радянського Ощадбанку в 2013 році

«Ощадбанк» в 2013 році продовжить реєстрацію вкладників радянського Ощадбанку, повідомляє прес-служба банку.

Нагадаємо, з 1 вересня 2012 «Ощадбанк» почав реєстрацію вкладників Ощадбанку колишнього СРСР, дані про яких не були внесені до "Реєстру вкладників заощаджень громадян", а також актуалізацію вкладників, дані про яких були внесені до цього реєстру і які одержали в 2008 році компенсацію в повному обсязі.

«Ощадбанк» звертає увагу на те, що реєстрація і актуалізація вказаних вище категорій вкладників не обмежена в часі, тобто пройти реєстрацію та актуалізацію вкладники зможуть і в 2013 році. Одержати компенсацію ці вкладники зможуть не раніше 2013 року, після прийняття відповідної ухвали Кабінету міністрів.

Одночасно «Ощадбанк» проводить актуалізацію даних з подальшою виплатою компенсації для вкладників, дані про яких внесені до реєстру до 1 січня 2012 року і які не одержали протягом 2008 року компенсаційних коштів у межах проіндексованих заощаджень (але не більше ніж 1000 грн на одного вкладника). Згідно з ухвалою Кабінету міністрів України від 23 квітня 2012 року №346, компенсаційні виплати продовжаться до 25 грудня п.р.

Як повідомляв УНІАН, міністрів фінансів України Юрій Колобов повідомив, що Кабінет міністрів України в 2013 році має намір продовжити компенсаційні виплати вкладникам Ощадбанку СРСР. Наступного року на ці завдання, за словами міністра, заплановано 8 млрд грн у порівнянні з 6 млрд грн у поточному році. Сума виплати збережеться на рівні 1 тис. грн одному вкладникові.

Нагадаємо, з 1 червня 2012 року в рамках реалізації соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича почалися виплати вкладникам радянського Ощадбанку у відділеннях «Ощадбанку». Вклади буде відшкодовано близько 6 млн. громадян, які не встигли одержати компенсацію в 2008 році. Для отримання компенсації громадяни повинні перереєструватися у відділеннях «Ощадбанку».

За інформацією АТ «Ощадбанк», до системи «Реєстр вкладників заощаджень громадян» на початок 2012 року внесено дані про знецінені заощадження понад 11,8 млн. громадян України, з яких тільки близько 6,16 млн. осіб вже одержали компенсацію в межах 1000 грн.