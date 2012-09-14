Кабмін створив комісії, що розберуться з документами військових-чорнобильців

Недавно було створено комісії у всіх областях, які індивідуально розбиратимуться з усіма військовослужбовцями, що були на чорнобильській станції та не мають тих чи інших документів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем'єр-міністр України — міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко сказав у четвер на прес-конференції в Донецьку.

За його словами, вже ухвалено рішення Кабінету міністрів і створено комісії, які мають галузевий характер, тобто, є комісії в МВС, Міністерстві оборони, Службі безпеки України, МНС.

Крім того, віце-прем'єр-міністр зазначив, що сьогодні формуються і такі самі спеціальні комісії з цивільних осіб – учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. «Ми закінчуємо зараз формування комісії з цивільних осіб. Там трохи складніше, тому що у військових практично у всіх є архіви, і проблема тільки в тому, як знайти цю інформацію. Щодо цивільних трішки складніше», - пояснив С.Тігіпко.

Він також пообіцяв, що законні рішення судів з чорнобильських пенсій також поступово виконуватимуться. «Ну й останнє – це рішення судів, які ми маємо намір поступово виконувати: закладати в бюджеті певні суми і поступово позбутися тих рішень, які вже були прийняті», - сказав віце-прем'єр-міністр.

За його словами, Кабінет міністрів «поступово вирішує» проблеми з пенсіями ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС. «Чорнобильські пенсії в квітні було піднято на 90%. До цього чорнобильські пенсії не піднімалися 10 років. Сьогодні залишилося декілька проблем, які ми поступово вирішуємо», - сказав віце-прем'єр-міністр.

При цьому він додав: «Проблему я розумію. Тому що, якщо, скажімо, підприємство зникло і людина перебуває на мінімальній пенсії чорнобильській, а сусід, який був у тих самих умовах, і працював на тій самій роботі і одержував приблизно ту саму зарплату, одержує велику пенсію, звичайно ж, це розриває внутрішньо їх дуже сильно. Тому ми постараємося індивідуальним підходом вирішити ці речі».

Проте на запитання УНІАН, наскільки довго доведеться ще чорнобильцям чекати вирішення цих проблем, С.Тігіпко сказав: «Не знаю».

«Я хочу сказати: сьогодні мінімальні пенсії чорнобильців перебувають на рівні учасників бойових дій. І ці виплати прив'язані до прожиткового мінімуму. Тобто, вони постійно ростуть, із зростанням інфляції вони постійно ростуть. Тому ми зробили певні кроки. Але подальше, скажімо, збільшення, ну, для нас проблематичне», - додав він.

Водночас С.Тігіпко наголосив, що чорнобильський закон («Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в результаті чорнобильської катастрофи»), на який посилаються ліквідатори, ніхто анулювати не збирається. «Так, чорнобильці сподіваються на цей закон. Але у нас є угода. І ми не мінятимемо це законодавство», - підсумував віце-прем'єр-міністр.

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