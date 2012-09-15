РФ розглядає резолюцію Європарламенту як втручання у внутрішні справи

Москва. Росія розглядає резолюцію Європейського парламенту «Про політичне використання правосуддя в Росії» як втручання у внутрішні справи.

Про це йдеться у коментарі Департаменту інформації і преси МЗС Росії, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Розглядаємо низку критичних зауважень, що прозвучали в резолюції, укупі з необґрунтованими політичними узагальненнями не інакше, як втручання у внутрішні справи або спробу підмінити собою російське правосуддя, що суперечить принципам правової держави і розподіл влади», - йдеться у коментарі.

На думку МЗС РФ, у роботі над документом євродепутатам у черговий раз не вдалося збалансовано підійти до аналізу ситуації в Росії.

«Складається враження, що резолюція складена на основі неперевіреної або однобокої інформації, а т.з. упереджений «аналіз» викладених у ній фактів не додає підсумковому тексту об'єктивності», - зазначає МЗС РФ.

При цьому, підкреслюється, що наприклад, не враховуються вичерпні роз'яснення, які європарламентарії одержують від своїх російських колег у ході засідань робочих груп Комітету парламентської співпраці Росія - ЄС.

«Сподіваємося, що в майбутньому члени Європарламенту уникатимуть політично ангажованих оцінок, а також практично вибіркового випинання окремих і свідомо «неоднозначних» випадків і, нарешті, звернуть увагу на той факт, що з правами людини не все гаразд і в самому Євросоюзі, найбільш волаючий приклад – стан «негромадян» у Латвії і Естонії», - підкреслюється в коментарі МЗС РФ.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня європейський парламент висловив занепокоєність погіршенням ситуації у сфері прав людини в Російській Федерації.

Зокрема, в документі, ухваленому більшістю голосів, депутати зазначили, що подальший розвиток двосторонніх відносин між Євросоюзом і Росією залежатиме від зусиль офіційної Москви з посилення демократії, верховенства права і поваги до фундаментальних прав людини.

«(Європарламент – УНІАН) висловлює свою глибоку стурбованість іншими політично мотивованими судовими процесами, зокрема, кримінальним переслідуванням науковців, обвинувачених у шпигунстві і співпраці з іноземними науковими інститутами, засудження опозиційної активістки Таїсії Осипової до восьми років перебування в колонії в рамках судового процесу, який виглядає політично мотивованим... І політично мотивовані кримінальні звинувачення проти більш ніж десяти учасників демонстрації протесту в Москві 6 травня...», - йдеться у документі.

Європарламент також висловив розчарування рішенням про ув’язнення на 2 роки трьох учасниць панк-групи Pussy Riot.

Євродепутати звернули увагу на низку законів, ухвалених останнім часом у Росії, які, на думку депутатів, звужують права і свободи громадян. Серед них – закони про мирні збори, про діяльність неурядових громадських організацій, про обмеження свободи в Інтернеті, а також закон про екстремізм. Депутати нагадали, що, згідно з висновками Венеціанської комісії, закон про екстремізм надає достатньо широкі можливості для трактування понять “Екстремістська діяльність” і “екстремістська організація”.