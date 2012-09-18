В Україні зафіксовано найвищий показник міграційного приросту населення за останні шість років

Чисельність населення України за липень скоротилася на 36 тисяч 683 особи (0,08%) і станом на 1 серпня становила 45 млн 560 тис. 272 особи.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними Держстату, у першому півріччі 2012 року Україна досягла найкращого з 2006 року показника народжуваності — 298 330 осіб (в січні-липні 2011 р. - 279 259 осіб).

Одночасно показник смертності у січні-липні 2012 року становив 395 628 осіб, що є найменшим показником за останні шість років (в січні-липні 2011 р. смертність становила 397 533 осіб, в січні-липні 2010 р. - 408 941 осіб).

У перші сім місяців поточного року в Україні зафіксовано суттєве збільшення приросту чисельності населення за рахунок мігрантів - на 23 933 людини. Це найвищий показник приросту населення за рахунок мігрантів, зафіксований в останні 6 років (так, проти аналогічного періоду 2011 року ця цифра зросла в 2,5 рази. За аналогічні періоди останніх п'яти років цифра міграційного приросту коливалася в межах 8,3-9,7 тис. осіб. У перші сім місяців 2006 року показник міграційного приросту становив 6,6 тис. осіб).

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році чисельність населення України скоротилася на 0,3% порівняно з 2010 роком, і на 1 січня 2012 року становила 45,63 млн осіб.

Уряд планував у 2011 році провести перепис населення, проте переніс його на початок 2013 року.

Перший і поки єдиний перепис у незалежній Україні було проведено у 2001 році. Тоді чисельність населення України становила 48,457 млн осіб. До цього українців переписували ще у складі СРСР у 1989 році. Тоді в Українській РСР проживали 51,7 млн осіб.