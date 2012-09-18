Кількість безробітних в Україні скоротилася до 426,7 тис. осіб

Кількість безробітних в Україні в серпні 2012 року скоротилася на 2,5%, або на 11,1 тис. осіб, і на 1 вересня становила 4426,7 тис., або 1,5% від загальної кількості населення працездатного віку.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

При цьому допомогу з безробіття одержують 312,2 тис. осіб. Середній розмір допомоги в серпні становив 977 грн проти 988 грн у липні.

Крім того, за даними Держстату, потреба підприємств у працівниках становила 82,1 тис. осіб проти 77,8 тис. у липні 2012 року. Навантаження на 10 робочих місць становило 54 особи.

Як повідомляв УНІАН, рівень безробіття в Україні, за методологією Міжнародної організації праці (МОП), у січні-березні 2012 року становив 8,4% (населення віком 15-70 років), що на 0,3 п.п. менше, ніж у січні-березні 2011 року.

Так, за даними МОП, безробітними у звітному періоді були 1,845 млн. громадян, що на 0,08 млн. чоловік менше, ніж у січні-березні 2011 року, і на 0,112 млн. більше, ніж на кінець 2011 року.

У березні 2012 року віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко заявив, що до кінця цього року рівень безробіття в Україні, за методологією МОП, скоротиться до 7,2%.

Довідка УНІАН. За даними Держстату, за підсумками 2011 року рівень безробіття скоротився на 11,4% - до 482,8 тис. осіб.