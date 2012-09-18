Янукович обіцяє, що після виборів соціальні програми не будуть згорнуті
Президент України Віктор Янукович обіцяє, що після парламентських виборів фінансування соціальних програм не буде припинено.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на відкритті середньої школи в селі Троїцьке Біляєвського району Одеської області.
«Сьогодні наші опоненти говорять, що соціальні програми після виборів буде припинено. Не вірте їм. Популізм і політичний, я б сказав, шантаж, які вони завжди застосовували - це неповага до вас», - відзначив він.
В.Янукович пообіцяв продовжувати збільшувати зарплати і пенсії, збільшувати фінансування інших соціальних програм, створювати нові робочі місця тощо.
Президент сказав, що нинішня влада робить усе для поліпшення життя людей, але визнав, що й вони роблять помилки. «Ми робимо помилки. Ми звичайні люди, але Господь бачить, що ми дуже хочемо, аби життя людей поліпшувалося», - сказав В.Янукович.
Президент подякував людям за терпіння і довіру. При цьому він відзначив, що стабільність у державі є основою всього. «Це основа, це рух вперед. Будь-які політичні, я б сказав, гойдалки, які створюють політики, і під час виборів і між виборами, перш за все, заважають розвиткові нашої держави», - наголосив В.Янукович.