Янукович запевняє, що багато українців повертаються із заробітків додому

Президент України Віктор Янукович стверджує, що сьогодні багато українців повертаються із заробітчанства за кордоном додому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з активом Одеської області.

«До речі, до нас зараз дуже багато громадян повертаються з-за кордону. Поїхали на заробітки», - сказав В.Янукович.

Він вважає, що у зв'язку з цим сьогодні потрібно думати про створення нових робочих місць. За його словами, потрібно розвивати програму «Доступне житло», оскільки саме будівельна галузь може забезпечити нові робочі місця.

Крім того, Президент висловився за необхідність продовження будівництва доріг, зокрема магістральних. «Ми, умовно кажучи, до центру України дотягли дороги із Заходу, з Європи. Зараз нам потрібно йти до Сходу і з'єднається з Росією», - сказав В.Янукович, відзначивши, що зараз з росіянами обговорюється питання про спільне будівництво доріг.

Також, за словами Президента, потрібно продовжувати інфраструктурні проекти, які активно розвивалися під час підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в Україні і Польщі. «Зараз Євро-2012 не стало, що ж нам робити, щоб стимулювати сьогодні внутрішній ринок? Як його потрібно стимулювати?», - запитав В.Янукович, висловивши думку, що потрібно вкладати інвестиції, і в першу чергу, в будівельну галузь.