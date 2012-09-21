Азаров: необхідно звільнити від податків частину прибутку підприємств, яка спрямовується на соціальні проекти

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає за необхідне звільнити від податків частину прибутку підприємств, яка спрямовується на соціальні проекти.

Як передає кореспондент УНІАН про це він заявив на брифінгу після церемонії відкриття тепличного комплексу DF Agro в селі Синьків (Тернопільська область).

"Я за це, тому що в принципі ми безпосередньо з бюджету, приміром, фінансуємо будівництво лікарні, а якщо це робитиме через такий механізм сам власник, то це чудово. За великим рахунком важливо, щоб лікарня з'явилася й зовсім не важливо, яким чином і за рахунок чого вона побудована", - сказав М.Азаров.

При цьому він не уточнив, чи буде уряд ініціювати подібні зміни в Податковому кодексі. Глава уряду підкреслив важливість соціальної відповідальності бізнесу й будівництва соціальних об'єктів на основі приватно-державного партнерства.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Верховна Рада за ініціативою уряду внесла зміни до держбюджету на 2012 рік, збільшивши доходи на 33,3 млрд грн - до 366,167 млрд грн.

Витрати держбюджету буде збільшено на таку ж суму - до 391,356 млрд грн, зокрема.

Крім того, зміни до бюджету збільшували фінансування Міністерства соціальної політики в 2012 році на 7,4 млрд грн - до 70,1 млрд грн.

Основна частина цих коштів (6,96 млрд грн) призначалася Пенсійному фонду на виплати пенсій і надбавок.