Єврокомісія готує претензії до країн ЄС, несправедливих до українців у візових питаннях

Брюссель.Перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський заявляє, що Європейська комісія готує претензії до країн-членів ЄС, які несправедливо ставляться до українців у візових питаннях.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам після зустрічі з комісаром ЄС з питань внутрішніх справ Сесілією Мальмстрьом.

“Сьогодні українська влада надає всю абсолютно інформацію про несправедливе ставлення різних країн ЄС до наших громадян щодо отримання віз. Ця інформація вся узагальнюється, і сьогодні навіть доходить до того, що будуть готуватися певні претензії з боку Єврокомісії до цих країн”, - сказав В.Хорошковський.

Він зазначив, що Єврокомісія може ініціювати певні санкції до країн, які несправедливо ставляться до українців, в тому числі звертатися до Європейського суду.

“Для нас це було важливо почути, тому що ми хочемо справедливого ставлення до наших громадян, і завдання уряду постійно тримати руку на пульсі в цьому питанні”, - зазначив український перший віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Італія, Чеська Республіка і Великобританія є найбільш проблемними країнами щодо видачі віз українцям. Про це повідомила 24 вересня керівник Громадської ініціативи «Європа без бар'єрів» Ірина Сушко, посилаючись на результати незалежного моніторингу візової практики країн ЄС та Шенгену.

***

Хорошковський сподівається, що ВР схвалить закон про біометричні паспорти ще до виборів

Перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський сподівається, що Верховна Рада схвалить закон про біометричні паспорти ще до виборів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам після зустрічі з комісаром ЄС з питань внутрішніх справ Сесілією Мальмстрьом.

“Ми запевнили в тому, що спробуємо використати два дні, що залишилися в роботі сесії цього парламенту, для того, щоб це законодавство все-таки було схвалено, щоб ми змогли закрити цю частину зобов'язань перед Єврокомісією”, - сказав В.Хорошковський.

Він зазначив, що в ході зустрічі обговорювалося питання подальшої лібералізації візового режиму. При цьому, за його словами, було відзначено “великий прогрес і великі досягнення України з цього питання”.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС схвалили План дій з лібералізації візового режиму у грудні 2010 року. Цей план передбачає схвалення Україною низки законодавчих актів, а також їхню імплементацію. За підсумками реалізації Плану дій передбачається запровадження безвізового режиму для України на короткотермінові поїздки.