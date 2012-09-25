Підприємства-боржники в січні-серпні погасили борги із зарплати на 373,6 млн грн

Підприємства-боржники в січні-серпні 2012 року погасили заборгованість із заробітної плати на суму 373,6 млн грн перед 156,3 тис. працівників, повідомляє прес-служба Державної інспекції з питань праці.

«На вимогу державних інспекторів праці підприємства-боржники погасили заборгованість із виплати заробітної плати на суму 373,6 млн грн, тобто підприємства повністю або частково розрахувалися з 156,3 тис. працівників», - зазначив перший заступник голови Держпраці Валерій Яцкін.

Інспекція в січні-серпні ц.р. здійснила 3,4 тис. перевірок на 2,5 тис. підприємствах-боржниках із виплати заробітної плати. За результатами перевірок передано до суду понад 2 тис. протоколів про адміністративні правопорушення, винесено 785 ухвал за невиконання вимог Держпраці.

Всього до адміністративної відповідальності притягнуто 2,8 тис. посадовців підприємств-боржників. Загальна сума накладених судами і держінспекторами штрафних санкцій становить 1,38 млн грн.

У ході перевірок підприємств-боржників із виплати заробітної плати внесено 1,3 тис. подань власникам про притягнення винних посадовців до дисциплінарної відповідальності, а також 1,3 тис. матеріалів перевірок передано до правоохоронних органів для вирішення питання про притягнення порушників трудового законодавства до кримінальної відповідальності.