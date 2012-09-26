Греція паралізована масштабним страйком. Поліція посилює заходи безпеки

У Греції почався загальний 24-годинний страйк проти заходів економії.

Як передає РІА «Новости», страйк торкнувся транспорту і музеїв, проте туристи, які мандрують літаком, не застрягнуть у країні до закінчення страйку, свідчать оголошення профспілок про страйк.

Страйк проти заходів економії, які приймає грецький уряд, почався вранці як у державному, так і в приватному секторі. Зокрема, бастують авіадиспетчери, які не працюватимуть із 10 до 13 години за місцевим часом. Як свідчить інформація міжнародного аеропорту "Елефтеріос Венізелос", скасовано рейсів, що 15 прибувають, і 15, що вилітають, в основному місцевих, тоді як у минулі страйки число скасованих рейсів доходило до сотень.

Добовий страйк оголосили працівники залізниць і пасажирських суден, що на добу припинили залізничне і поромне сполучення. В Афінах міський транспорт, включаючи метро, автобуси й тролейбуси, ходить лише з 9 до 21 години за місцевим часом. До опівночі діятимуть лише лінії трамвая, що сполучають центр міста і приморські південні райони.

Також по всій країні будуть закриті музеї й археологічні пам'ятки, які знову відкриються завтра.

У центрі Афін намічено декілька великих демонстрацій. Поліція підсилила заходи безпеки й побоюється заворушень. Проте в ході страйків минулих років, які неодноразово супроводжувалися зіткненнями, туристи не опинялися в числі постраждалих.

У Греції сьогодні закрито також державні установи, багато магазинів, а також банки й університети, на роботу не вийшли нотаріуси й метеорологи, а ЗМІ на 4 години припиняють випуски новин.

Протестувальники вимагають скасування підготовлюваних заходів зі скорочення витрат держсектора, що, як очікується, становитиме до 12 млрд євро (більше 5% ВВП країни) в найближчі два роки. Новий раунд "затягування пасків" необхідний для того, щоб країна вклалася в графік скорочення бюджетного дефіциту, узгоджений із міжнародними кредиторами з ЄС і МВФ. Кредитори заявляють, що Греція, де за останній рік змінилися чотири Кабінети міністрів, отримає наступний 31-мільярдний транш підтримки лише після скорочення витрат. Країна виявилася залежною від зовнішньої допомоги в 2010 році, коли через боргову кризу позбавилася можливості фінансувати свої зобов'язання.