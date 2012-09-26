Азаров вирішив підрахувати, скільки медтехніки потрібно лікарням

Прем'єр-міністр Микола Азаров доручив Міністерству охорони здоров’я визначити потребу лікувальних закладів у медичній техніці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання Кабінету міністрів.

"Доручаю Міністерству охорони здоров’я проаналізувати, скільки і якої медичної техніки потрібно сьогодні нашим медичним установам. Адже ми плануємо у 2013 році здійснити великомасштабне державне замовлення на вітчизняну медичну техніку", - сказав М.Азаров.

Також він звернувся до керівників підприємств-виробників із закликом зробити все можливе, щоб вітчизняні вироби мали максимум вітчизняних складових - від авторства на винахід до мікросхем.

"Нам потрібно більше нових технологій. Українська наука може допомогти економіці, росту ВВП держави. Хіба ми можемо збільшити у 10 разів виробництво зерна? Ні. А виробництво сталі? Ні. А збільшити у 10 разів продукти інтелектуальної власності та розробку нових технологій - нам під силу! Тим більше, що авторитет вітчизняної науки визнаний в світі. Це і космос, і авіабудування, й інформаційні технології, і матеріалознавство, і ще багато інших напрямків", - наголосив глава уряду.