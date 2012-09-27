Число безробітних у Франції перевищило позначку в 3 млн осіб вперше з 1999 року

Число безробітних у Франції вперше з 1999 року перевищило психологічно важливу позначку в 3 млн людей, повідомляє міністерство праці.

До кінця серпня на біржі праці зареєструвалися 3 млн 11 тисяч осіб, що становить майже 10% від економічно активного населення країни.

«Тільки за останній місяць лави шукають роботу поповнили 23,9 тисяч французів», - йдеться в заяві відомства.

«Це дуже сумна звістка», - прокоментував ситуацію з безробіттям французький міністр праці Мішель Сапен.

При цьому він поклав всю відповідальність за події в соціальній сфері на уряд, який працював при колишньому президенті Нікола Саркозі, передає ІТАР-ТАСС.