Пенсійний фонд до кінця вересня завершить розробку «особистого кабінету» на своєму сайті
Пенсійний фонд України (ПФУ) до кінця вересня завершить розробку «особистого кабінету» на своєму сайті.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час конференції повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій Тігіпко.
«На базі цього офісу людина зможе бачити внески до Пенсійного фонду, зможе сама зробити розрахунок своєї майбутньої пенсії, подивитися всі інформаційні матеріали», - сказав С.Тігіпко.
За його словами, цей сервіс планується розширити у подальшому, щоб через нього громадяни могли одержувати всі соціальні послуги і субсидії. Цей проект розробляється разом зі Світовим банком, і його запровадження заплановане на 2013 рік.
Таким чином, як зазначив С.Тігіпко, у 2013 році планується запровадження електронної соціальної карти громадянина. Проте, за його словами, запровадження цієї системи залежатиме від «проникнення Інтернету».
С.Тігіпко також зазначив, що на сьогодні в Україні майже 18 млн. громадян користуються Інтернетом. Крім того, 13 млн. українців користуються соціальними мережами. За останні роки Інтернетом почали користуватися близько 1 млн. пенсіонерів.