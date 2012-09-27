Адмінпослуги в електронній формі почнуть надавати у 2014 році

У 2014 році державні послуги населенню почнуть надаватися в електронному форматі. Про це віце-прем'єр-міністр України Сергій Тігіпко повідомив під час виступу на конференції «Україна: перемагати завдяки інформаційним технологіям» у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.Тігіпка, за його словами, уже розроблений єдиний сайт надання адміністративних послуг.

«Уже в 2014 році адміністративні послуги населенню почнуть надаватися в електронній формі - починаючи від видачі свідоцтва про народження і закінчуючи видачею свідоцтва про смерть», - сказав він.

За його словами, деякі регіони України вже ведуть роботу зі створення електронних офісів для надання адмінпослуг за принципом «єдиного вікна».

Політик також повідомив, що Міністерство соціальної політики завершує реалізацію спільного зі Світовим банком проекту з удосконалення системи надання соціальної допомоги, в рамках якого буде створена інформаційно-аналітична система соціального захисту населення. Вона стане базою даних всіх одержувачів соціальної допомоги, соціальних послуг і пільг. На основі цієї бази даних в майбутньому буде впроваджена соціальна картка.

С.Тігіпко також наголосив на необхідності спрощення комунікацій між різними органами влади за допомогою електронної системи, яка сприятиме ліквідації паперового документообігу.