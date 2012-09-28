Зарплатами чорнобильців у 1986-1990 роках займеться спецкомісія

Уряд доручив створити комісію, яка визначатиме дані про зарплату чорнобильців у 1986-1990 роках.

Кабінет міністрів прийняв Постанову від 26 вересня 2012 р. №886 «Про комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках», повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

У місячний строк Міністерству соціальної політики доручено утворити комісію з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, такі ж регіональні комісії повинні створити Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Постановою затверджується Типове положення про такі комісії. Зокрема, регіональна комісія розглядатиме письмові заяви громадян України з числа інвалідів внаслідок каліцтва або захворювання (категорія 1) і осіб, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи про видачу довідки про заробітну плату, одержану за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у разі, коли підприємство, установу або організацію ліквідовано без правонаступника.

За результатами опрацювання поданих заявником документів регіональна комісія у місячний строк з дати реєстрації заяви приймає рішення про достатність підстав для видачі довідки про заробітну плату. За бажанням заявника його може бути запрошено на засідання регіональної комісії. Рішення регіональної комісії оформляється протоколом, який підписується її головою та присутніми на засіданні членами.

У разі відсутності підстав для видачі довідки про заробітну плату копія рішення регіональної комісії у тижневий строк надсилається заявникові із зазначенням причин відмови. Якщо заявник не згоден з таким рішенням, він може подати відповідну заяву до центральної комісії. В разі незадоволення рішенням останньої заявник має право звернутися до суду.

Нагадаємо, 24 вересня прем'єр-міністр України Микола Азаров під час засідання Кабінету міністрів України доручив віце-прем’єр-міністру - міністру соціальної політики Сергію Тігіпку підготувати конкретні рішення щодо забезпечення справедливого підходу до осучаснення виплат людям, які безпосередньо працювали в зоні стихійного лиха.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня ц. р. у Донецьку С.Тігіпко повідомив, що Кабінет міністрів «поступово вирішує» проблеми з пенсіями ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС.

«Чорнобильські пенсії в квітні було піднято на 90%. До цього чорнобильські пенсії не піднімалися 10 років. Сьогодні залишилося декілька проблем, які ми поступово вирішуємо», - сказав віце-прем'єр-міністр.

При цьому він додав: «Проблему я розумію. Тому що, якщо, скажімо, підприємство зникло і людина перебуває на мінімальній пенсії чорнобильській, а сусід, який був у тих самих умовах, і працював на тій самій роботі і одержував приблизно ту саму зарплату, одержує велику пенсію, звичайно ж, це розриває внутрішньо їх дуже сильно. Тому ми постараємося індивідуальним підходом вирішити ці речі».

С.Тігіпко пояснив, що «недавно було створено комісії у всіх областях і навчено членів цих комісій, які індивідуально розбиратимуться з усіма військовослужбовцями, які були на чорнобильській станції і які не мають тих чи інших документів».

За його словами, вже ухвалено рішення Кабінету міністрів і створено комісії, які мають галузевий характер, тобто, є комісії в МВС, Міністерстві оборони, Службі безпеки України, МНС.

Крім того, віце-прем'єр-міністр зазначив, що сьогодні формуються і такі самі спеціальні комісії з цивільних осіб – учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. «Ми закінчуємо зараз формування комісії з цивільних осіб. Там трохи складніше, тому що у військових практично у всіх є архіви, і проблема тільки в тому, як знайти цю інформацію. Щодо цивільних трішки складніше», - пояснив С.Тігіпко.

Він також пообіцяв, що законні рішення судів з чорнобильських пенсій також поступово виконуватимуться. «Ну й останнє – це рішення судів, які ми маємо намір поступово виконувати: закладати в бюджеті певні суми і поступово позбутися тих рішень, які вже були прийняті», - сказав віце-прем'єр-міністр.

Проте на запитання УНІАН, наскільки довго доведеться ще чорнобильцям чекати вирішення цих проблем, С.Тігіпко сказав: «Не знаю».