Колишній прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко закликає українців скинути на виборах "мафію, яка править в Україні і ігнорує права людей".

Про це Ю.Тимошенко заявила у першому, після ув’язнення, відеозверненні до громадськості, яке розміщено на сайті партії "Батьківщина".

Лідер опозиції зазначила, що "сьогодні кожна людина, по суті справи, живе в кримінальній країні, яку побудував Янукович", та на власній долі відчуває, що "закон попирається".

Ю.Тимошенко заявила, що "закони для мафії Януковича - ніщо, а права людей не мають ніякого значення".

"Я відчуваю це на своїй власній долі, на своєму власному житті, що щоб не було написано в законах, те, що стосується прав людей, сьогодні для мафії Януковича не має ніякого значення. Для них має значення тільки збагачення, корупція і все інше, що вони для себе в Україні влаштували", - наголосила вона.

Лідер опозиції звинувачує В.Януковича у фізичному та психологічному тиску, який чиниться на неї щодня: "кожний день чиниться не просто тиск психологічний і фізичний, а просто кожний день тут перетворюється в ад абсолютно свідомо, навмисно. І це є план Януковича безпосередньо".

"Я можу тільки зараз ще раз уявити, наскільки кожна людина в кримінальній поліцейській країні, яку побудував Янукович, безправна і не може покладатися ні на закони, ні на суди, ні на силові структури, тому що все перетворено в мафіозне єдине кримінальне угруповання", - заявила Ю.Тимошенко.

За її словами, нелюдяне ставлення до людей і надалі продовжуватиметься, якщо люди не повстануть проти режиму: "Або люди повстають і на цих виборах скидають це кримінальне угрупування, або потім так будуть відноситися до всіх, хто знаходиться сьогодні в їх власності. Так будуть відноситись до кожної людини".

"Я зараз хочу звернутися до всіх людей: Якщо ви зараз не зрозумієте, що в Україні править кримінал, що в Україні править мафія, потім ніщо не зможе вас захистити від того, що відбувається сьогодні в країні на чолі з Януковичем", - зазначила Ю.Тимошенко.