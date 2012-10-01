Пенсійна реформа не дала жодних результатів і не виправдала себе - експерт

Пенсійна реформа на сьогодні, через рік після її впровадження, фактично не дала жодних результатів і є повністю дискредитованою.

Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання під час прес-конференції висловив експерт із соціальних питань Павло Розенко.

«Нам було обіцяно, що у 2012 році Пенсійний фонд України стане бездефіцитним», - сказав він і додав, що в минулому році дефіцит бюджету Пенсійного фонду разом з державними дотаціями становив 57 млрд грн, а цього року зріс до 65 млрд.

П.Розенко відзначив, що кількість пенсіонерів в Україні наразі наближається до 14 млн осіб, четверта частина з яких працює. «Уряд нам показував насправді погані цифри, що при 14 мільйонах тих людей, які сплачують страхові внески, ми маємо 14 мільйонів пенсіонерів», - сказав експерт.

Він висловив переконання, що пенсійна реформа не вдалася, тому що «хтось зробив ставку на цю цифру», хоча насправді в Україні на сьогодні не 14, а близько 20 мільйонів працюючих людей, а 14 мільйонів – це ті, хто сплачує внески. «Практично 6 мільйонів людей сьогодні працює, отримує кошти, але не має жодних внесків до Пенсійного фонду України», - сказав П.Розенко, додавши, що це означає високий рівень «тінізації» економіки.

Експерт також відзначив, що мінімальний розмір пенсії на сьогодні формально відповідає нинішньому споживчому кошику. «Але цей споживчий кошик, на базі якого сьогодні розраховується мінімальний розмір пенсії, затверджувався у 2000 році і сьогодні його склад і структура не відповідає реаліям життя», - констатував П.Розенко і додав, що перегляд споживчого кошика має змінюватися кожні 5 років, проте у 2010 році змін не відбулося.

Водночас, на думку експерта, наразі без втрат для економіки споживчий кошик можна збільшити на 30-50%.

Крім того, П.Розенко висловив переконання, що в Україні на сьогодні існують дві різні пенсійні системи: для пересічних людей, пенсія яких становить 45-50% від їхньої заробітної плати, та для чиновників – 80% від зарплати. Зокрема, він навів приклад, що середня пенсія пересічної людини становить наразі близько 1300 грн, військовослужбовця – 2 тис. грн, чорнобильця – 3 тис. грн, митника – 4,5 тис. грн, прокурора – 6,5 тис. грн, судді – 7,5 тис. грн, депутата – 15,5 тис. грн.

«Виникає питання: для кого була проведена пенсійна реформа? Очевидно, що для суддів, прокурорів і народних депутатів України», - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, згідно із законом про державний бюджет на 2012 рік, прожитковий мінімум з 1 жовтня 2012 року встановлюється на рівні 1060 грн. З 1 грудня його буде підвищено до 1095 грн.

Законом також встановлено на 1 жовтня 2012 року мінімальну зарплату в місячному розмірі - 1118 грн. З 1 грудня розмір мінімальної зарплати буде підвищено до 1134 грн; у погодинному розмірі: з 1 жовтня мінімальна зарплата становитиме 6,7 грн, з 1 грудня - 6,8 грн. Розмір мінімальної пенсії з 1 жовтня становитиме 856 грн.

Довідка УНІАН. 1 жовтня 2011 року в Україні набув чинності Закон "Про заходи з законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи", ухвалений парламентом 8 липня 2011 року.

Зокрема, цим законом встановлений єдиний для чоловіків і жінок вік виходу на пенсію – в 60 років. До цього жінки мали право виходити на пенсію у 55 років.