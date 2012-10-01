У серпні рівень безробіття в ЄС не змінився і становив 11,4%

Брюссель. У серпні 2012 року рівень безробіття у єврозоні з урахуванням поправки на сезонність не змінився в порівнянні з липнем, і склав 11,4%.

Про це УНІАН повідомили у Євростату.

Рівень безробіття в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) у серпні також не змінився в порівнянні з липнем, і становить 10,5%.

У серпні 2012 року найнижчий рівень безробіття був зареєстрований у Австрії (4,5%), Люксембурзі (5,2%), Нідерландах (5,3%) та Німеччині (5,5%).

Найвищий рівень безробіття у серпні 2012 р. спостерігався у Іспанії (25,1%) та Греції (24,4% у червні 2012).

За даними Євростату, загалом у серпні не мали роботи 18,196 млн осіб в єврозоні та 25,466 млн - у ЄС-27.

У серпні 2011 року рівень безробіття у єврозоні становив 10,2%, у ​​ЄС-27 - 9,7%.

У зону євро з січня 2011 року входять 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина та Естонія.