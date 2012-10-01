Україна належить до країн з високим рівнем старіння населення.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я України з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку, який відзначається сьогодні.

У МОЗ констатують, що кожен п'ятий з тих, кому за 60 років, живе самотньо і кожен десятий не може сам себе обслуговувати, тобто потребує повної соціальної і медичної підтримки, 5-6% пенсіонерів - це люди, прикуті до ліжка.

За статистикою, кожна людина похилого віку має 4-5 хронічних захворювань, половина таких людей потребують хоча б два рази на рік курсу реабілітаційних заходів силами поліклініки.

За результатами наукових досліджень Інституту геронтології АМН України, однією з найважливіших характеристик здоров'я людей похилого віку є високий рівень захворюваності та зниження фізичних можливостей.

Провідними «старечими» патологіями залишаються захворювання серцево-судинної системи, органів травлення, опорно-рухової системи, органів дихання, злоякісні новоутворення. Поряд з ними росте частка таких хронічних захворювань, як хвороба Паркінсона, хвороба Альцгеймера, цукровий діабет, хвороби сечостатевої системи, зазначили в МОЗ.

«Зазначені причини призводять до зростання потреб цієї вікової категорії людей в посиленій медико-соціальній допомозі і визначають вагомі і складні завдання, які стоять перед практичною медициною», - йдеться в повідомленні.

Серед людей похилого віку кожен п'ятий є ветераном війни. Забезпечення медичною допомогою ветеранів війни, а це в основному люди похилого віку, середній вік яких перевищує 80 років, є надзвичайно важливим, актуальним і одним з пріоритетних напрямків в діяльності лікувально-профілактичних установ країни, підкреслили в міністерстві.