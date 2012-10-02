ВР скасувала своє рішення про ухвалення в першому читанні законопроекту про наклеп

Верховна Рада України скасувала своє рішення про схвалення у першому читанні проекту закону «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо посилення відповідальності за посягання на честь, гідність та ділову репутацію людини».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 349 із 380 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

За дане рішення голосували 174 народні депутати із фракції Партії регіонів, 56 – із фракції. "БЮТ-Батьківщина", 45 – НУ-НС, 23 – КПУ, 20 – фракції Народної партії., 18 – групи «Реформи заради майбутнього» і 13 – позафракційних.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня український парламент прийняв у першому читанні проект закону, яким передбачається запровадити кримінальне переслідування за наклеп з покаранням до трьох років ув’язнення. Проект закону був внесений народним депутатом від ПР Віталієм Журавським.

Проект закону викликав критику з боку Єврокомісії, Ради Європи, ОБСЄ і депутатів Європарламенту, а також ряд протестів з боку журналістської спільноти.

25 вересня В.Журавський зареєстрував у парламенті проект постанови про скасування рішення Верховної Ради про ухвалення в першому читанні законопроекту про криміналізацію наклепу.

Учора, 1 жовтня, біля Верховної Ради України проходила акція журналістів і політиків проти ухвалення закону про посилення відповідальності за поширення наклепу.

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин спрогнозував, що 2 жовтня парламент скасує своє рішення про ухвалення в першому читанні законопроекту про запровадження кримінальної відповідальності за поширення наклепу.