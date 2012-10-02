Рівень безробіття в ЄС досяг максимуму за 17 років

Європейське безробіття в серпні досягло максимуму за 17 років. За даними статистичного управління ЄС, в 27 країнах Євросоюзу в серпні виявилося майже 25,5 млн безробітних, на 2 млн більше, ніж роком раніше. 11,4% безробітних - рекорд з 1995 року, коли економісти взагалі почали відслідковувати цей показник.

Найгірше себе показала Іспанія - там сьогодні на вулиці виявилося понад 25% працездатних кадрів. На другому місці - Греція, де без роботи залишилися 24,5% населення.

Європейські компанії зараз відкладають прийняття інвестиційних рішень і не наймають нових співробітників, побоюючись рецесії, що насувається, заходів жорсткої бюджетної економії і уповільнення зростання світової економіки. Такі економічні перспективи призвели до того, що французькі та німецькі компанії, включаючи Deutsche Bank AG, PSA Peugeot Citroen and Air France-KLM Group, скорочують заробітні плати, передає newsru.com.

"Зростання в зоні євро недостатнє для створення достатньої кількості робочих місць, а рівень безробіття ще не досяг свого піку, - заявляв раніше економіст Standard Chartered Bank Томас Кастерг. - Тривожною тенденцією є те, що число безробітних зростає в таких країнах, як Німеччина, які раніше були достатньо захищені".

"Жахові немає кінця-краю", - сказав старший економіст NG Group в Брюсселі Карстен Бржескі. - Рівні безробіття як і раніше ростуть і будуть рости надалі. Це вже не тільки проблема периферійних країн, оскільки ринки праці в ключових країнах також слабшають".