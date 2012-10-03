Уряд ініціює закон про амністію. Він не торкнеться Тимошенко і Луценка

Кабінет міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону “Про амністію у 2012 році”.

Даним законопроектом передбачено оголосити амністію і поширити її дію, насамперед, на ті категорії засуджених, які скоїли злочини невеликої тяжкості або є найбільш незахищеними та вразливими у соціальному плані, зокрема, на неповнолітніх, а також жінок і чоловіків, які мають дітей віком до 18-ти років, дітей-інвалідів та/або повнолітніх сина, дочку, визнаних інвалідами, інвалідів першої, другої і третьої груп, хворих на туберкульоз, онкологічні захворювання.

Внаслідок застосування амністії, згідно із положеннями законопроекту, з місць позбавлення та обмеження волі передбачається звільнити близько 1,5 тис. осіб вказаної категорії.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що “прийняття даного закону дозволить зменшити чисельність осіб, які на даний час відбувають покарання в місцях позбавлення та обмеження волі та не становлять значної суспільної небезпеки, і сприятиме покращенню матеріально-побутових умов тримання засуджених”.

“Цей важливий акт держави сприятиме утвердженню гуманних засад у суспільстві”, - сказано в записці.

Законопроектом передбачено, що амністія не може бути застосована до осіб, зокрема, засуджених за перевищення влади або службових повноважень при обтяжуючих обставинах (частини 2 і 3 статті 365 КК України 2001 року (екс-прем’єр Юлія Тимошенко засуджена саме за цією статтею - УНІАН), а також за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою (частина 5 статті 191 КК України 2001 року (за цією статтею засуджено екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка).