Процедуру припинення підприємницької діяльності без найманих працівників спрощено

Верховна Рада України 2 жовтня ц.р. ухвалила в цілому Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо проведення перевірок у зв'язку з припиненням за заявним принципом підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців, які не мають найнятих робітників».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення цього законопроекту (11005) проголосували 267 народних депутатів.

Законопроект передбачає, що документальна позапланова виїзна перевірка проводиться за скороченою процедурою для фізичних осіб-підприємців, які не мають найнятих робітників, у разі наявності за два останні календарні роки одночасно таких умов: платником податку задекларована відсутність доходів від господарської діяльності; платник податку не зареєстрований як платник податку на додану вартість; в органах податкової служби відсутня податкова інформація щодо використання платником податку найманої праці фізичних осіб і відкритих платником податку рахунків у банках та інших фінансових установах.