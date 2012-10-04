У Росії штраф за незаконну міграцію підвищать до 10 тис дол. Або - 7 років ув’язнення

Москва. У Росії штраф за порушення міграційного законодавства буде підвищено до 300 тис. рублів (близько 10 тис. дол.) або до 7 років позбавлення волі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сказав сьогодні в Москві під час засідання президії уряду РФ.

«Пропонується посилити кримінальну відповідальність за порушення міграційного законодавства і внести відповідні зміни до Кримінального кодексу РФ», - сказав Д.Медведєв.

Він повідомив, що максимальний штраф буде підвищено до 300 тис. рублів, а максимальний термін позбавлення волі – до 5 років, у разі дії організованої групи осіб покарання може бути до 7 років позбавлення волі.

Прем'єр повідомив, що чинне законодавство припускає накладення штрафу на порушників міграційного законодавства у розмірі 5 тис. руб. (близько 160 дол.).

За його словами, кількість справ за порушення міграційних правил зростає, порушників штрафують і відпускають.

«Це не має жодного сенсу. В цьому випадку немає ні репресивної складової, ні мотивуючої у вигляді грошового покарання», - підкреслив Д.Медведєв.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого 2012 року директор Федеральної міграційної служби Росії Костянтин Ромодановський повідомив, що Федеральна міграційна служба не проводитиме спеціальні акції проти громадян України, які частіше за інших порушують трудове законодавство РФ.

«Українці користуються тим, що вони можуть приїжджати до нас на 90 діб – вони приїжджають, працюють, не платять податків, і виїжджають. Відсоток тих, хто незаконно працює, з боку України значно більше», - сказав К.Ромодановський.

«Добре це чи погано - покаже час. Принаймні, ми маємо адекватну робочу силу, маємо людей, які знають російську мову, з якими нам легко спілкуватися, і ви розумієте, що візуально ми їх (українців) не відрізняємо, не помічаємо. Звертаємо ми увагу на інші країни, громадяни яких відрізняються від корінних жителів Росії», - додав він.

За даними Федеральної міграційної служби, кількість трудових мігрантів в Росії становить від 4 до 6 млн осіб, зокрема, з України від 1 до 3 млн.

7 травня Президент Росії Володимир Путін доручив федеральним і регіональним властям до листопада ввести для гастарбайтерів (мігрантів, які тимчасово працюють в Росії) обов'язковий екзамен з російської мови, історії Росії і засад російського законодавства.