Столітнім ветеранам війни збільшили розмір надбавок до пенсії в три рази

Кабінет Міністрів України в три рази збільшив розмір надбавок до пенсії ветеранам війни, яким виповнилося 100 і більше років.

Текст відповідної постанови від 26 вересня № 908 "Про підвищення рівня соціального захисту ветеранів війни та деяких інших осіб, яким виповнилося 100 і більше років" розміщений на Урядовому порталі.

Документом встановлено, що ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та особам, на яких поширюється дія Законів "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань", яким виповнилося 100 і більше років, виплата підвищень (надбавок) до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, передбачених зазначеними законами, з урахуванням інших встановлених доплат, здійснюється в потрійному розмірі.

Також постановою передбачається, що іншим особам, яким виповнилося 100 і більше років, встановлюється підвищення до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, у розмірі 20 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність.

Згідно з документом, фінансування зазначених виплат здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.