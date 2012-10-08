Пільги для інвалідів війни I групи поширяться на II-III групи

Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Цей закон, що був ухвалений Верховною Радою 18 вересня, поширює передбачені для інвалідів війни І групи пільги на учасників бойових дій, інвалідів війни II-III груп Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.

Як зазначила перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина Акімова, внесені зміни стосуються 67 тис. громадян України. «67 тисяч учасників Великої Вітчизняної війни, яким зараз не менше 85 років, матимуть право на додаткові пільги», - підкреслила вона.

За словами І.Акімової, закон передбачає підвищення пенсій залежно від категорії - 25, 20,10 відсотків від прожиткового мінімуму, тобто додатково, відповідно, 221 грн, 176,8 грн, 88,4 грн. Інші ключові пільги - це зменшення комунальних платежів для цих категорій ветеранів, їх безкоштовний проїзд у міському транспорті та раз на рік - у залізничному.

«Ще одна пільга - це збільшення виплат, передбачених у зв’язку зі святкуванням 9 травня», - додала перший заступник глави Адміністрації.

І.Акімова зазначила, що реалізація положень закону потребуватиме додатково близько 300 млн грн із державного бюджету.

«Цей закон демонструє продовження турботи влади про ветеранів Великої Вітчизняної війни», - наголосила перший заступник глави Адміністрації Президента України.