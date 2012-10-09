Янукович вимагає від місцевої влади вжити заходів у зв’язку з погіршенням погодних умов

У зв’язку з виникненням штормових погодних умов у регіонах Президент України Віктор Янукович доручив керівникам місцевих органів влади всіх рівнів вжити вичерпних заходів із відповідної підготовки та подолання наслідків стихії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

В.Янукович вимагає від місцевої влади забезпечити стабільну роботу транспортної інфраструктури, інженерних споруд, ліній зв’язку, систем енерго-, газо- та водопостачання, а також інших систем житлово-комунального господарства.

Головним завданням Президент визначив безпеку громадян. Він доручив забезпечити стабільну роботу, в першу чергу, медичних установ, об’єктів соціальної інфраструктури, закладів освіти.

Як повідомляв УНІАН, зокрема, 8 жовтня у Кіровограді сильна злива спричинила підтоплення вулиць

За даними рятувальників, кількість опадів у місті за три години склала 58 мм при місячній нормі 27 мм.

До ліквідації наслідків негоди залучено 11 одиниць техніки та 60 чоловік особового складу УМНС. Приведено в готовність сили та засоби Кіровоградського гарнізону та створено резерв у складі 20 одиниць техніки, 203 чоловік особового складу, 4 човна, 7 електростанцій, 5 мотопомп.

Президент України Віктор Янукович переніс свою робочу поїздку до Кіровоградської області, заплановану на 9 жовтня. Як повідомили у прес-службі глави держави, відповідне звернення до Президента надійшло від голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергія Ларіна. Наслідки стихії унеможливлюють проведення всіх заходів, запланованих під час робочої поїздки Президента.